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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:19
uaprofi написав:
ну или кидаем с ощадника
А через какое из приложений пополнить с Ощадного на Б5?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:21
Квінто написав: uaprofi написав:
ну или кидаем с ощадника
А через какое из приложений пополнить с Ощадного на Б5?
с ТАС2Ю даж в Вс. ночью
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:29
Пришел кеш-бек по WC.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:43
clientage написав:
с ТАС2Ю даж в Вс. ночью
То есть, "Снять с депозита" -> "Перевести на карту" (с выбором Б5) сразу формирует проводку в опердне "счет-счет"? Прошу прощения за банальные вопросы, только разбираюсь с местным бардаком. Если пополняю с карт, то видимый остаток в Тас2ю, как я понимаю, не всегда гарантирует фактическое наличие денег на счетах. Из-за чего возникают нехорошие ситуации.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:55
Искатель написав:
А Б5 можно оформить школьникам или только Weekend Card?
Оформление Б5 предусмотрено для Клиентов от 18 лет.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:59
Lost написав:
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Lost написав:
мда, до сих пор ничего нет:( TASCOMBANK
где кешбек?!?
, к своему вопросу выше, добавлю выплату % по депо "Стабільний (щомісячно)". А именно, есть 6 совершенно одинаковых вкладов (сумма, % ставка), но при этом по 5 из них выплата % за ноябрь одна и та же сумма, а по одному на 1 коп. меньше, при чем по тому что был открыт раньше, еще в сентябре
Так вот, ОЧЕНЬ интересно почему??? 1 коп. для выплат не хватило или есть какие то другие причины о которых мне не ведомо ?
Добрый день, Lost.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях. Проверим информацию.
Спасибо.
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