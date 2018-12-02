Lost написав:

Lost написав: мда, до сих пор ничего нет:(

TASCOMBANK где кешбек?!? мда, до сих пор ничего нет:(где кешбек?!?

, к своему вопросу выше, добавлю выплату % по депо "Стабільний (щомісячно)". А именно, есть 6 совершенно одинаковых вкладов (сумма, % ставка), но при этом по 5 из них выплата % за ноябрь одна и та же сумма, а по одному на 1 коп. меньше, при чем по тому что был открыт раньше, еще в сентябреТак вот, ОЧЕНЬ интересно почему??? 1 коп. для выплат не хватило или есть какие то другие причины о которых мне не ведомо ?