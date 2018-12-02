|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
Страховки без кэшбека. Считается, типа обнал.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3720
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:32
Ivanhoe написав:
Только что оформлял две страховки, оплачивал через портмоне. Первую оплатил с помощью Б5, пришла смс с подтверждением оплаты, никакого упоминания о кешбеке нет.
Вторую оплатил с Виикой - то же самое.
Раньше в смс размер кешбека приходил, что я делаю не так?
Учтите, например
АХА, КАСКО 6300
Жираф, ОСАГО 7277
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26598
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2119 раз.
- Подякували: 3056 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:33
wig написав:
Страховки без кэшбека. Считается, типа обнал.
Ок, понятно
-
Ivanhoe
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 14.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|