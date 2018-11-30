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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16

Страховки без кэшбека. Считается, типа обнал.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:32

  Ivanhoe написав:Только что оформлял две страховки, оплачивал через портмоне. Первую оплатил с помощью Б5, пришла смс с подтверждением оплаты, никакого упоминания о кешбеке нет.
Вторую оплатил с Виикой - то же самое.
Раньше в смс размер кешбека приходил, что я делаю не так?

Учтите, например
АХА, КАСКО 6300
Жираф, ОСАГО 7277
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:33

  wig написав:Страховки без кэшбека. Считается, типа обнал.


Ок, понятно :)
Ivanhoe
 
Повідомлень: 52
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:31

  Lost написав:
  Banki написав:а давно ощадник у таси уже 12,5%?

нет, с 30.11.18 :)


в Тас 24 все еще 10 %...Ощадный рахунок ...а вот если открывать новый депо ,то это уже сберегательный счет :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 пенсионерам дают?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

Фантом дают
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

а пополнение мобилки в тас2ю с Б5 по счету сразу проводится? Или по регламенту как все покупки?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 79
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:09

  Hack-Stock написав:а пополнение мобилки в тас2ю с Б5 по счету сразу проводится? Или по регламенту как все покупки?

типа за выходные уже КБ начислен
завтра после 17:00 уже мона и получить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26607
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пришли бонусы за 26-30.11 и пополняшки моб 1.12.
Surz
 
Повідомлень: 62
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