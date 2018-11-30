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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
Страховки без кэшбека. Считается, типа обнал.
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wig
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:32
Ivanhoe написав:
Только что оформлял две страховки, оплачивал через портмоне. Первую оплатил с помощью Б5, пришла смс с подтверждением оплаты, никакого упоминания о кешбеке нет.
Вторую оплатил с Виикой - то же самое.
Раньше в смс размер кешбека приходил, что я делаю не так?
Учтите, например
АХА, КАСКО 6300
Жираф, ОСАГО 7277
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:33
wig написав:
Страховки без кэшбека. Считается, типа обнал.
Ок, понятно
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Ivanhoe
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:50
Б5 пенсионерам дают?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
Фантом дают
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:02
а пополнение мобилки в тас2ю с Б5 по счету сразу проводится? Или по регламенту как все покупки?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:09
Hack-Stock написав:
а пополнение мобилки в тас2ю с Б5 по счету сразу проводится? Или по регламенту как все покупки?
типа за выходные уже КБ начислен
завтра после 17:00 уже мона и получить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28
Пришли бонусы за 26-30.11 и пополняшки моб 1.12.
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Surz
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:02
Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую
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vagrant_84
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