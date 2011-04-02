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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:10
vagrant_84 написав:
Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую
р2р якраз йде не з кредитного, а з власних WC.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:14
vagrant_84 написав:
Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую
изучайтеviewtopic.php?p=4500644#p4500644
и вполне возможно, шо комисс операции будет указана ДО окончательного подтверждения самой операции
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:17
BBC
Мова про вкладку птатіж за реквізитами, а не про переказ на карту. До речі, а як при p2p в тас2ю, як швидко проведеться прихід по рахунку?
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vagrant_84
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:22
clientage
Згідно таблиці злиже з кредитних
Як зробити це в та2ю
4.11.
Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.2.
Не тарифікується
Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"
Востаннє редагувалось vagrant_84
в Пон 03 гру, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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vagrant_84
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:33
vagrant_84 написав:clientage
Згідно таблиці злиже з кредитних
Як зробити це в та2ю
4.11.
Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.2.
Не тарифікується
Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"
ну ща я проверю на своей кредитке, у меня тока там щас голяк
а вааще мона перекинуть на дебетку др. банка, а с неё сдернуть уже др. тас2ю
ваащето ТАС2Ю все операции проводит через р2р, как кадата Миха у себя в ИБ (не к ночи помянут)...вот мож и "по реквизитам" через р2р пропихивает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:45
Ребятки, подскажите пожалуйста можно ли закончившийся в Тасе депо по безналу перекинуть на депо в Универсал?
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Alexey_k9
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