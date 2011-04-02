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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:10

  vagrant_84 написав:Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую

р2р якраз йде не з кредитного, а з власних WC.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:14

  vagrant_84 написав:Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую

изучайте
viewtopic.php?p=4500644#p4500644
и вполне возможно, шо комисс операции будет указана ДО окончательного подтверждения самой операции :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:17

BBC
Мова про вкладку птатіж за реквізитами, а не про переказ на карту. До речі, а як при p2p в тас2ю, як швидко проведеться прихід по рахунку?
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:22

clientage
Згідно таблиці злиже з кредитних
Як зробити це в та2ю
4.11.
Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.2.
Не тарифікується
Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"
Востаннє редагувалось vagrant_84 в Пон 03 гру, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:33

  vagrant_84 написав:clientage
Згідно таблиці злиже з кредитних
Як зробити це в та2ю
4.11.
Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.2.
Не тарифікується
Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

ну ща я проверю на своей кредитке, у меня тока там щас голяк
а вааще мона перекинуть на дебетку др. банка, а с неё сдернуть уже др. тас2ю
ваащето ТАС2Ю все операции проводит через р2р, как кадата Миха у себя в ИБ (не к ночи помянут)...вот мож и "по реквизитам" через р2р пропихивает :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:45

Ребятки, подскажите пожалуйста можно ли закончившийся в Тасе депо по безналу перекинуть на депо в Универсал?
Alexey_k9
 
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