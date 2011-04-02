vagrant_84 написав:clientage
Згідно таблиці злиже з кредитних
Як зробити це в та2ю
4.11.
Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.2.
Не тарифікується
Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"
ну ща я проверю на своей кредитке, у меня тока там щас голяк
а вааще мона перекинуть на дебетку др. банка, а с неё сдернуть уже др. тас2ю
ваащето ТАС2Ю все операции проводит через р2р, как кадата Миха у себя в ИБ (не к ночи помянут)...вот мож и "по реквизитам" через р2р пропихивает
Проверил. Спокойно перевелось с Виики-1 на Виику-2 через Перевести на карту/Ввести номер
При наличие и кредитных и своих списалось со своих
Проверил и по Реквизитам. Списалось со своих. Взяло стандартную СЭП-комисс 5грн (тест был на 20грн)
Авторизац. остатки уже обновлены по обеим картам.
... делайте хоть что-нибудь!