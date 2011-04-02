vagrant_84 написав:Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую
vagrant_84 написав:Доброго здоров*я! Питання до знаючих. Як в ts2u зі свого дебетного Вікенда закинути без комісії на Б5 третьої особи. Пітримка говорить: вкладка Платежі - Платіж за реквізитами. Але ж там не рахунки, а карти. А вони в глибокому мінусі. Підтримка: не хвилюйтесь, потягне спочатку зі своїх, з дебетного. Платити 4%+15 якось не хочеться. Може хтось вже перевіряв? Наперед дякую
clientage Згідно таблиці злиже з кредитних Як зробити це в та2ю 4.11. Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг): 4.11.2. Не тарифікується Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"
Востаннє редагувалось vagrant_84 в Пон 03 гру, 2018 22:28, всього редагувалось 1 раз.
vagrant_84 написав:clientage Згідно таблиці злиже з кредитних Як зробити це в та2ю 4.11. Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг): 4.11.2. Не тарифікується Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"
ну ща я проверю на своей кредитке, у меня тока там щас голяк а вааще мона перекинуть на дебетку др. банка, а с неё сдернуть уже др. тас2ю ваащето ТАС2Ю все операции проводит через р2р, как кадата Миха у себя в ИБ (не к ночи помянут)...вот мож и "по реквизитам" через р2р пропихивает
Проверил. Спокойно перевелось с Виики-1 на Виику-2 через Перевести на карту/Ввести номер При наличие и кредитных и своих списалось со своих
Проверил и по Реквизитам. Списалось со своих. Взяло стандартную СЭП-комисс 5грн (тест был на 20грн) Авторизац. остатки уже обновлены по обеим картам.
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 гру, 2018 23:15, всього редагувалось 3 разів.
Подскажите как узнать что средства с ощадного переведенные на Б5 уже пошли в счет погашения кред. лимита, а не свои еще? Сколько времени обычно занимает? В выходные или не опер. время есть отличия в регламенте?
ol_zy написав:Подскажите как узнать что средства с ощадного переведенные на Б5 уже пошли в счет погашения кред. лимита, а не свои еще? Сколько времени обычно занимает? В выходные или не опер. время есть отличия в регламенте?
Смс приходить через 5-10хв ось таке: 1 000.00 UAH ZARAKHUVANNYA 03/12/18, 12:16:8 ZALYSHOK 1 000.00, VLASNI KOSHTY 0.00 Вихідні/робочі/день/ніч - різниці немає
Подскажите как сосуществуют личные средства UAH на карте Викенд с текущим отрицательным балансом (расходование кредитного лимита). Согласно <a href=https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4500644#p4500644>табличке</a> (спасибо, Совиньон!) операции оплаты в гривне расходуют кредитный лимит даже при наличии собственных средств. Это то, что я также вижу и в ТАС2Ю: баланс по собственным при одновременном использовании кредита.
1. В какой-то момент происходит погашение? 25 числа долги льготного периода по возможности гасятся из собственных?
2. СЭП по номеру счета пополнит баланс собственных, а не загасит долг?
3. Подход к банкомату ТАС при наличии и текущего расходования кредитного лимита, и достаточного положительного баланса собственных средств затарифицируется по графе собственных средств?