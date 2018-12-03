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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2144214521462147 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 23 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 35 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 24 Всього голосів : 134 Додано: Вів 04 гру, 2018 13:01 Esq написав: Подскажите как сосуществуют личные средства UAH на карте Викенд с текущим отрицательным балансом (расходование кредитного лимита). Согласно <a href=https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4500644#p4500644>табличке</a> (спасибо, Совиньон!) операции оплаты в гривне расходуют кредитный лимит даже при наличии собственных средств. Это то, что я также вижу и в ТАС2Ю: баланс по собственным при одновременном использовании кредита.



1. В какой-то момент происходит погашение? 25 числа долги льготного периода по возможности гасятся из собственных?



2. СЭП по номеру счета пополнит баланс собственных, а не загасит долг?



3. Подход к банкомату ТАС при наличии и текущего расходования кредитного лимита, и достаточного положительного баланса собственных средств затарифицируется по графе собственных средств?



> 3.2.1. Не тарифікується -- http://tascombank.ua/documents/dod_2_izm_Weekend_ сard_250918.pdf Подскажите как сосуществуют личные средства UAH на карте Викенд с текущим отрицательным балансом (расходование кредитного лимита). Согласно табличке (спасибо, Совиньон!) операции оплаты в гривне расходуют кредитный лимит даже при наличии собственных средств. Это то, что я также вижу и в ТАС2Ю: баланс по собственным при одновременном использовании кредита.1. В какой-то момент происходит погашение? 25 числа долги льготного периода по возможности гасятся из собственных?2. СЭП по номеру счета пополнит баланс собственных, а не загасит долг?3. Подход к банкомату ТАС при наличии и текущего расходования кредитного лимита, и достаточного положительного баланса собственных средств затарифицируется по графе собственных средств?> 3.2.1. Не тарифікується --сard_250918.pdf

К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900 К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900 Stringer Повідомлень: 8555 З нами з: 23.01.13 Подякував: 252 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2144214521462147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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