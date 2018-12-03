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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2144214521462147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:01

  Esq написав:Подскажите как сосуществуют личные средства UAH на карте Викенд с текущим отрицательным балансом (расходование кредитного лимита). Согласно <a href=https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4500644#p4500644>табличке</a> (спасибо, Совиньон!) операции оплаты в гривне расходуют кредитный лимит даже при наличии собственных средств. Это то, что я также вижу и в ТАС2Ю: баланс по собственным при одновременном использовании кредита.

1. В какой-то момент происходит погашение? 25 числа долги льготного периода по возможности гасятся из собственных?

2. СЭП по номеру счета пополнит баланс собственных, а не загасит долг?

3. Подход к банкомату ТАС при наличии и текущего расходования кредитного лимита, и достаточного положительного баланса собственных средств затарифицируется по графе собственных средств?

> 3.2.1. Не тарифікується -- http://tascombank.ua/documents/dod_2_izm_Weekend_сard_250918.pdf

У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только не на дебетный 2620, а именно на кредитный 2909
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 04 гру, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:15

  Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900


Вроде понял: не считая валютных, у викенда два счета в гривне - дебетовый обычный 2620ххх и заёмный 2909ххх. Операции по карте применяются к тому или иному в зависимости от типа операции и доступности средств. Гасить 2909 пусть даже со "своего" же 2600 - ответственность владельца счета.

В отличие от Б5, где всё построено на единственном 2620/2625, где и расходование и пополнение собрано в кучу.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900

Пять счетов, из них три валютных
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:34

  Esq написав:
  Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900


Вроде понял: не считая валютных, у викенда два счета в гривне - дебетовый обычный 2620ххх и заёмный 2909ххх. Операции по карте применяются к тому или иному в зависимости от типа операции и доступности средств. Гасить 2909 пусть даже со "своего" же 2600 - ответственность владельца счета.

В отличие от Б5, где всё построено на единственном 2620/2625, где и расходование и пополнение собрано в кучу.

Да.
...быстро набирал, буквы и знаки препинания пропускал :oops:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:36

  Faceless написав:
  Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900

Пять счетов, из них три валютных

Точно - исправил
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто подскажет - чем грозит отрицательный бонусный счет по Б5?
В минусе больше ста грн. - отменили старую большую покупку.
Этот минус на бонусном тоже сгорит в конце года? :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:41

  tmp01 написав:Кто подскажет - чем грозит отрицательный бонусный счет по Б5?
В минусе больше ста грн. - отменили старую большую покупку.
Этот минус на бонусном тоже сгорит в конце года? :)

Мінус не згорає,треба відпрацювати дані гроші. В мене була подібна проблема,то не згорає,а тупо залишається,поки не погасиш
tarasum
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