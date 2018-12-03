Esq написав:Подскажите как сосуществуют личные средства UAH на карте Викенд с текущим отрицательным балансом (расходование кредитного лимита). Согласно <a href=https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4500644#p4500644>табличке</a> (спасибо, Совиньон!) операции оплаты в гривне расходуют кредитный лимит даже при наличии собственных средств. Это то, что я также вижу и в ТАС2Ю: баланс по собственным при одновременном использовании кредита.
1. В какой-то момент происходит погашение? 25 числа долги льготного периода по возможности гасятся из собственных?
2. СЭП по номеру счета пополнит баланс собственных, а не загасит долг?
3. Подход к банкомату ТАС при наличии и текущего расходования кредитного лимита, и достаточного положительного баланса собственных средств затарифицируется по графе собственных средств?
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только не на дебетный 2620, а именно на кредитный 2909
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 04 гру, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900
Вроде понял: не считая валютных, у викенда два счета в гривне - дебетовый обычный 2620ххх и заёмный 2909ххх. Операции по карте применяются к тому или иному в зависимости от типа операции и доступности средств. Гасить 2909 пусть даже со "своего" же 2600 - ответственность владельца счета.
В отличие от Б5, где всё построено на единственном 2620/2625, где и расходование и пополнение собрано в кучу.
Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900
Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900
Вроде понял: не считая валютных, у викенда два счета в гривне - дебетовый обычный 2620ххх и заёмный 2909ххх. Операции по карте применяются к тому или иному в зависимости от типа операции и доступности средств. Гасить 2909 пусть даже со "своего" же 2600 - ответственность владельца счета.
В отличие от Б5, где всё построено на единственном 2620/2625, где и расходование и пополнение собрано в кучу.
Да. ...быстро набирал, буквы и знаки препинания пропускал
Stringer написав:К викенда 4 счета к карте, два валютных и грн - дебетовые, и один гривневую кредитный кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю, сэп можно слать напрямую, но только на дебетный 2620, а именно на кредитный 2900