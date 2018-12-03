|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:04
Ferlakur Придет СМС через пару дней с цифрой лимита. Тогда же начнет светится и в банкинге.
-
ANDRII_DNIPRO
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 01.07.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:07
Bobb написав: Ferlakur написав:
Или впадать в отчаяние?
Мені так і залишили нуль. Перегляд - тільки через перевипуск.
А попередньо була погоджена якась цифра? Приходила смска з величиною ліміту?
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Вів 04 гру, 2018 15:08, всього редагувалось 2 разів.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2824
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:08
Aps написав: Esq написав:
Вроде понял: не считая валютных, у викенда два счета в гривне - дебетовый обычный 2620ххх и заёмный 2909ххх.
2909 то не заемный, а транзитный счет.
Т.е. после того как получити СМС о зачислении на него надо еще ждать пока распределится по счетам задолженности.
Я исхожу из того, что на вкладке кредиты в строке "Кредитна карта "WeekEnd", "Детали" отображаются сведения о заёмном счете 2909ххх.
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:11
Stringer написав:
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю
Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Востаннє редагувалось Квінто
в Вів 04 гру, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Квінто
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 28.02.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:12
Квінто написав: Stringer написав:
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю
Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Никак пока что
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22809
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5139 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:21
Ferlakur написав:
А попередньо була погоджена якась цифра?
Залишив заявку. На словах сказали, що повинно щось бути, а потім - прийшла смс з нулем.
-
Bobb
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:22
Ferlakur написав:
Заказал Вику через сайт 21.11. Был согласован лимит 1500 грн.
Получил только сегодня, т.к. до сих пор не было пластика.
Захожу в тас24 - лимит 0, кредитного счета вообще нет. Велкам-бонуса 25 грн тоже нет.
Аналогично 20.11 заказал, по телефону назвали лимит 1500.
Вчера утром карту забрал, велком-бонус правда днем пришел, а лимита до сих пор нет.
Кстати, смс с суммой лимита не было.
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:25
Faceless написав:
Никак пока что
Я то и думаю: в каких нычках его Stringer обнаружил, вроде все излазил. Это, наверное, единственное, чего не хватает в тас2ю и что позволило бы в большинстве случаев обойтись без тас24
-
Квінто
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 28.02.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:33
Квінто В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:42
Фантом написав:Квінто
В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.
Так их и в мобильном тас24 нет. Я имел в виду немножко другое - оперативное управление счетами. Почему и написал "в большинстве случаев". И вот здесь возможность в тас2ю погасить кредитный счет викенда - недостающее звено.
-
Квінто
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 28.02.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|