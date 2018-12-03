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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2146214721482149>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:04

Ferlakur Придет СМС через пару дней с цифрой лимита. Тогда же начнет светится и в банкинге.
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:07

  Bobb написав:
  Ferlakur написав:Или впадать в отчаяние?

Мені так і залишили нуль. Перегляд - тільки через перевипуск.

А попередньо була погоджена якась цифра? Приходила смска з величиною ліміту?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Вів 04 гру, 2018 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:08

  Aps написав:
  Esq написав:Вроде понял: не считая валютных, у викенда два счета в гривне - дебетовый обычный 2620ххх и заёмный 2909ххх.


2909 то не заемный, а транзитный счет.
Т.е. после того как получити СМС о зачислении на него надо еще ждать пока распределится по счетам задолженности.


Я исхожу из того, что на вкладке кредиты в строке "Кредитна карта "WeekEnd", "Детали" отображаются сведения о заёмном счете 2909ххх.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:11

  Stringer написав:У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю

Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Востаннє редагувалось Квінто в Вів 04 гру, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квінто написав:
  Stringer написав:У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю

Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Никак пока что
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:А попередньо була погоджена якась цифра?

Залишив заявку. На словах сказали, що повинно щось бути, а потім - прийшла смс з нулем.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:22

  Ferlakur написав:Заказал Вику через сайт 21.11. Был согласован лимит 1500 грн.
Получил только сегодня, т.к. до сих пор не было пластика.
Захожу в тас24 - лимит 0, кредитного счета вообще нет. Велкам-бонуса 25 грн тоже нет.

Аналогично 20.11 заказал, по телефону назвали лимит 1500.
Вчера утром карту забрал, велком-бонус правда днем пришел, а лимита до сих пор нет.
Кстати, смс с суммой лимита не было.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:25

  Faceless написав:Никак пока что

Я то и думаю: в каких нычках его Stringer обнаружил, вроде все излазил. Это, наверное, единственное, чего не хватает в тас2ю и что позволило бы в большинстве случаев обойтись без тас24
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:33

Квінто В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:42

  Фантом написав:Квінто В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.

Так их и в мобильном тас24 нет. Я имел в виду немножко другое - оперативное управление счетами. Почему и написал "в большинстве случаев". И вот здесь возможность в тас2ю погасить кредитный счет викенда - недостающее звено.
Квінто
 
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