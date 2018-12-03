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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:14
Квінто написав: Stringer написав:
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю
Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Кажуть, що можна viewtopic.php?p=4505855#p4505855
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:15
Фантом написав:Квінто
В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.
Ну и задолженности пильгового периода тоже не видно.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35
Если в выписке по счету в Тас24 в блоке нет ничего, кроме 1 грн (предавторизация в Мастеркард-бильше), то значит все операции на текущий момент проведены?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:29
V2 написав:clientage
Тобто, в Таські є два варіанти:
1) встановлення ліміту на Вікенд;
2) скасування абонплати.
Інакше - нульова лояльність та акції непокори на форумі
Ліміт не встановили.
Абонплату зняли.
Отримали нульову лояльність
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