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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:14
Квінто написав: Stringer написав:
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю
Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Кажуть, що можна viewtopic.php?p=4505855#p4505855
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klug
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:15
Фантом написав:Квінто
В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.
Ну и задолженности пильгового периода тоже не видно.
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curiousobro
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35
Если в выписке по счету в Тас24 в блоке нет ничего, кроме 1 грн (предавторизация в Мастеркард-бильше), то значит все операции на текущий момент проведены?
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Ferlakur
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:29
V2 написав:clientage
Тобто, в Таські є два варіанти:
1) встановлення ліміту на Вікенд;
2) скасування абонплати.
Інакше - нульова лояльність та акції непокори на форумі
Ліміт не встановили.
Абонплату зняли.
Отримали нульову лояльність
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V2
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:56
klug написав: Квінто написав: Stringer написав:
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю
Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Кажуть, що можна viewtopic.php?p=4505855#p4505855
Это?:
Ощадный->дебетная карта->2909
Не понятно зачем первая итерация (допустим, на дебетной уже есть средства), но не понятно как сделать вторую - зачисление на 2909. В этом то и суть проблемы с тас2ю
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Квінто
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:01
Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.
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Ivanhoe
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:04
Квінто написав:
Не понятно зачем первая итерация (допустим, на дебетной уже есть средства), но не понятно как сделать вторую - зачисление на 2909. В этом то и суть проблемы с тас2ю
Не понятно как раз зачем на дебетной деньги держать.
Платеж по реквизитам.
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Aps
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:05
Квінто написав:
Это?:
Ощадный->дебетная карта->2909
Не понятно зачем первая итерация (допустим, на дебетной уже есть средства), но не понятно как сделать вторую - зачисление на 2909. В этом то и суть проблемы с тас2ю
Перша операція для випадку, коли ми припускаємо, що на дебетовій грошей немає. Далі, як описано у повідомленні:
Aps написав:
Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.
А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:06
Ivanhoe написав:
Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.
Это просто ежедневное начисление %%.
Выплата в первый рабочий день будет.
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Aps
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:06
Ivanhoe написав:
Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.
Пока никуда, в след месяце добавится к сумме на ощадном.
Смотреть сколько накапало можно в web тас24: вклады - детали - Нараховані, але не виплачені %
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Surz
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