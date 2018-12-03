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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2147214821492150>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:14

  Квінто написав:
  Stringer написав:У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю

Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?

Кажуть, що можна viewtopic.php?p=4505855#p4505855
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:15

  Фантом написав:Квінто В тас2ю ещё и выписок человеческих нету.

Ну и задолженности пильгового периода тоже не видно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если в выписке по счету в Тас24 в блоке нет ничего, кроме 1 грн (предавторизация в Мастеркард-бильше), то значит все операции на текущий момент проведены?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:29

  V2 написав:clientage
Тобто, в Таські є два варіанти:
1) встановлення ліміту на Вікенд;
2) скасування абонплати.

Інакше - нульова лояльність та акції непокори на форумі 8)


Ліміт не встановили.
Абонплату зняли.
Отримали нульову лояльність :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:56

  klug написав:
  Квінто написав:
  Stringer написав:У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю

Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?

Кажуть, що можна viewtopic.php?p=4505855#p4505855


Это?:
Ощадный->дебетная карта->2909

Не понятно зачем первая итерация (допустим, на дебетной уже есть средства), но не понятно как сделать вторую - зачисление на 2909. В этом то и суть проблемы с тас2ю
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:01

Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:04

  Квінто написав:Не понятно зачем первая итерация (допустим, на дебетной уже есть средства), но не понятно как сделать вторую - зачисление на 2909. В этом то и суть проблемы с тас2ю


Не понятно как раз зачем на дебетной деньги держать. :)
Платеж по реквизитам.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:05

  Квінто написав:Это?:
Ощадный->дебетная карта->2909

Не понятно зачем первая итерация (допустим, на дебетной уже есть средства), но не понятно как сделать вторую - зачисление на 2909. В этом то и суть проблемы с тас2ю

Перша операція для випадку, коли ми припускаємо, що на дебетовій грошей немає. Далі, як описано у повідомленні:
  Aps написав: Шаблон на платіж по реквізитам на 2909.

А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:06

  Ivanhoe написав:Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.


Это просто ежедневное начисление %%.
Выплата в первый рабочий день будет.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:06

  Ivanhoe написав:Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.

Пока никуда, в след месяце добавится к сумме на ощадном.
Смотреть сколько накапало можно в web тас24: вклады - детали - Нараховані, але не виплачені %
Surz
 
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