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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2147214821492150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:08

  Ivanhoe написав:Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.

У рядок нараховані, але не виплачені (ТАС24). Відсотки автоматично капіталізуються у кінці місяця і у виписці це виглядає як окрема операція.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Aps написав:Это просто ежедневное начисление %%.
Выплата в первый рабочий день будет.

  Surz написав:Пока никуда, в след месяце добавится к сумме на ощадном.
Смотреть сколько накапало можно в web тас24: вклады - детали - Нараховані, але не виплачені %

  klug написав:У рядок нараховані, але не виплачені (ТАС24). Відсотки автоматично капіталізуються у кінці місяця і у виписці це виглядає як окрема операція.

Спасибо за инфу, как я понимаю ежедневно такой спам будет
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

С перерывом на выходные)
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:45

  Квінто написав:
  Stringer написав:У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю

Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?

Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:56

Такого бреда еще не видел... В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж БОЛЬШЕ, чем задолженность в льготном периоде... строго на величину одной операции за 28-е число.
Ferlakur
 
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