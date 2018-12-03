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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:08
Ivanhoe написав:
Подскажите пожалуйста по ощадному: в выписке вижу операцию "Нарахування відсотків за період з 01.12.2018 по 03.12.2018 згідно договору №ХХХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ". Куда должна добавиться сумма из этой операции? Нигде её не вижу.
У рядок нараховані, але не виплачені (ТАС24). Відсотки автоматично капіталізуються у кінці місяця і у виписці це виглядає як окрема операція.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:11
Aps написав:
Это просто ежедневное начисление %%.
Выплата в первый рабочий день будет.
Surz написав:
Пока никуда, в след месяце добавится к сумме на ощадном.
Смотреть сколько накапало можно в web тас24: вклады - детали - Нараховані, але не виплачені %
klug написав:
У рядок нараховані, але не виплачені (ТАС24). Відсотки автоматично капіталізуються у кінці місяця і у виписці це виглядає як окрема операція.
Спасибо за инфу, как я понимаю ежедневно такой спам будет
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20
С перерывом на выходные)
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:45
Квінто написав: Stringer написав:
У викенда 5 счетов к карте, три валютных и один грн - дебетовые, и один гривневый - кредитный. Кредитный сам по себе не гасится - его нужно погашать вручную в иб или тас2ю
Нашел как гасить кредитный в тас24, но не обнаружил как его гасить в тас2ю(мобильном). Можете ткнуть?
Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:56
Такого бреда еще не видел... В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж БОЛЬШЕ, чем задолженность в льготном периоде... строго на величину одной операции за 28-е число.
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