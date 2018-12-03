У рядок нараховані, але не виплачені (ТАС24). Відсотки автоматично капіталізуються у кінці місяця і у виписці це виглядає як окрема операція.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:08
У рядок нараховані, але не виплачені (ТАС24). Відсотки автоматично капіталізуються у кінці місяця і у виписці це виглядає як окрема операція.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спасибо за инфу, как я понимаю ежедневно такой спам будет
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
С перерывом на выходные)
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:45
Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:56
Такого бреда еще не видел... В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж БОЛЬШЕ, чем задолженность в льготном периоде... строго на величину одной операции за 28-е число.
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:24
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сьогодні зжерли абонку по Вікенду, який відкритий в минулорічну чорну пятницю. Добре, хоч кешбек був, на абонку.
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:48
А що, власне, вас здивувало?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Писали, що знімає в місяць, наступний за місяцем відкриття. В мене дата підписання договору - грудень 2017.
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:02
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
До 2019-го.
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