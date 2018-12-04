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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:51
Вкладчик1234 написав:
был только макси-счёт
И що воно такэ? Расскажите, пожалуйста, что с ним делать можно и в чем выгоду поиметь? Да и вообще - зачем он?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:55
-rx- написав:
И що воно такэ? Расскажите, пожалуйста, что с ним делать можно и в чем выгоду поиметь? Да и вообще - зачем он?
От ТАСа на этот счёт пока ничего не предлагали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:02
Вкладчик1234 написав:
От ТАСа на этот счёт пока ничего не предлагали
А зачем тогда эта карта болтается в TAS2U ?
Ferlakur написав:
В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж
Подскажите, пожалуйста, где именно эта информация? Облазил мобильные tas2u и tas24 - нигде ничего не видел подобного.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04
-rx- написав: Ferlakur написав:
В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж
Подскажите, пожалуйста, где именно эта информация? Облазил мобильные tas2u и tas24 - нигде ничего не видел подобного.
В тас24 с компьютера.
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Ferlakur
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:18
-rx- написав: Вкладчик1234 написав:
был только макси-счёт
И що воно такэ? Расскажите, пожалуйста, что с ним делать можно и в чем выгоду поиметь? Да и вообще - зачем он?
Здебільшого для Сінево.
Ferlakur написав: -rx- написав: Ferlakur написав:
В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж
Подскажите, пожалуйста, где именно эта информация? Облазил мобильные tas2u и tas24 - нигде ничего не видел подобного.
В тас24 с компьютера.
Застосунок на телефоні теж показує. Дивитися треба у інформації про кредит
, а не по картці чи рахунку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:37
Получил "Большую 5".
Как в Кривом Роге выгоднее всего оплатить коммуналку, чтобы поменьше комиссий, и побольше кешбека)
Новакома сайт так понимаю сразу отпадает?
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