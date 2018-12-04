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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:51

  Вкладчик1234 написав:был только макси-счёт

И що воно такэ? Расскажите, пожалуйста, что с ним делать можно и в чем выгоду поиметь? Да и вообще - зачем он?
-rx-
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:55

  -rx- написав:И що воно такэ? Расскажите, пожалуйста, что с ним делать можно и в чем выгоду поиметь? Да и вообще - зачем он?

От ТАСа на этот счёт пока ничего не предлагали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:02

  Вкладчик1234 написав:От ТАСа на этот счёт пока ничего не предлагали

А зачем тогда эта карта болтается в TAS2U ?

  Ferlakur написав:В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж
Подскажите, пожалуйста, где именно эта информация? Облазил мобильные tas2u и tas24 - нигде ничего не видел подобного.
-rx-
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04

  -rx- написав:
  Ferlakur написав:В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж
Подскажите, пожалуйста, где именно эта информация? Облазил мобильные tas2u и tas24 - нигде ничего не видел подобного.

В тас24 с компьютера.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:18

  -rx- написав:
  Вкладчик1234 написав:был только макси-счёт

И що воно такэ? Расскажите, пожалуйста, что с ним делать можно и в чем выгоду поиметь? Да и вообще - зачем он?

Здебільшого для Сінево.

  Ferlakur написав:
  -rx- написав:
  Ferlakur написав:В деталях кредита по Б5 обязательный минимальный платёж
Подскажите, пожалуйста, где именно эта информация? Облазил мобильные tas2u и tas24 - нигде ничего не видел подобного.

В тас24 с компьютера.

Застосунок на телефоні теж показує. Дивитися треба у інформації про кредит, а не по картці чи рахунку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Коммуналка Кривой Рог

Получил "Большую 5".
Как в Кривом Роге выгоднее всего оплатить коммуналку, чтобы поменьше комиссий, и побольше кешбека)
Новакома сайт так понимаю сразу отпадает?
Последний год платил без комиссий, но и без кешбека через приложение мони в самом новакоме и не заморачивался. Но комиссии там совсем немаленькие, и профит от кешбека они замечательно сожрут
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:49

  ukrmvs написав:Получил "Большую 5".
Как в Кривом Роге выгоднее всего оплатить коммуналку, чтобы поменьше комиссий, и побольше кешбека)
Новакома сайт так понимаю сразу отпадает?
Последний год платил без комиссий, но и без кешбека через приложение мони в самом новакоме и не заморачивался. Но комиссии там совсем немаленькие, и профит от кешбека они замечательно сожрут

Пробуйте искать на fastpay привата

Может ваши компании заключили с ним договор
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

тася наливает на Б5 лимит безработным нищебродам?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:00

  Diman написав:тася наливает на Б5 лимит безработным нищебродам?


Не говорите нищеброд, самозанята людина - звучит лучше. 1000 нальют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:22

  klug написав:Застосунок на телефоні теж показує. Дивитися треба у інформації про кредит, а не по картці чи рахунку.

Да, спасибо, нашел. Там надо в кредитах "сдвинуть" пальцем кредит и нажать спрятанную кнопку подробностей.
-rx-
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