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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
підняли сьогодні відсотки валютні
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:19
Кешбэк платится за кредитные средства или за все любые?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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