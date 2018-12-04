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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2151215221532154>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

підняли сьогодні відсотки валютні
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:19

Кешбэк платится за кредитные средства или за все любые?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 07:54

  proftpd66 написав:Кешбэк платится за кредитные средства или за все любые?

По виике за любые. Только в выходные в оффлайновых магазинах он будет не 3, а 1%. Во всех остальных случаях все одинаково. По Б5 только за кредитные
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вопрос.
При оплате доставки Новой почты через приложение Н. почты, картой WC за свои, кэшбэк не начисляется??????
В смс Таса пишет "..... KUPIVLYA PostFinance....."

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:07

  klug написав:А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.


  Stringer написав:Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон


Дякую обом.
Цей платіж піде через СЕП, або пройде як внутрішньобанківський? Або, іншими словами, як він протарифікується?
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:08

  gkost05 написав:Вопрос.
При оплате доставки Новой почты через приложение Н. почты, картой WC за свои, кэшбэк не начисляется??????
В смс Таса пишет "..... KUPIVLYA PostFinance....."

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Не начисляется.
Там некошерный МСС
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:17

  wolt450 написав:підняли сьогодні відсотки валютні

Монобанк теперь кормить смысл полностью пропал.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:48

  wig написав:
  wolt450 написав:підняли сьогодні відсотки валютні

Монобанк теперь кормить смысл полностью пропал.

Почему-же? У каждого банка своя ниша. Монобанк хорош своим приложением и возможностью быстро и бесплатно переводить деньги между банками. Там весьма щедро наливают кредитный лимит, просто и легко отследить свою кредитную задолженность и сроки ее погашения. Прозрачный кешбек. А то, что они потихоньку приводят условия обслуживания к рыночным, так это было ожидаемо. Это же не благотворительная организация, в конце концов. ;)
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:56

  Квінто написав:
  wig написав:
  wolt450 написав:підняли сьогодні відсотки валютні

Монобанк теперь кормить смысл полностью пропал.

Почему-же? У каждого банка своя ниша. Монобанк хорош своим приложением и возможностью быстро и бесплатно переводить деньги между банками. Там весьма щедро наливают кредитный лимит, просто и легко отследить свою кредитную задолженность и сроки ее погашения. Прозрачный кешбек. А то, что они потихоньку приводят условия обслуживания к рыночным, так это было ожидаемо. Это же не благотворительная организация, в конце концов. ;)

По кредитках є кращі умови...а монокарту юзати як дебетку мона і нуна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уже известно, когда в мобильном TAS2U прикрутят бонусы, а то только MAXI светятся?
Amid
 
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