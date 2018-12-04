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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:45
підняли сьогодні відсотки валютні
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wolt450
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Додано: Сер 05 гру, 2018 00:19
Кешбэк платится за кредитные средства или за все любые?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Сер 05 гру, 2018 07:54
proftpd66 написав:
Кешбэк платится за кредитные средства или за все любые?
По виике за любые. Только в выходные в оффлайновых магазинах он будет не 3, а 1%. Во всех остальных случаях все одинаково. По Б5 только за кредитные
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Flamingo
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:00
Вопрос.
При оплате доставки Новой почты через приложение Н. почты, картой WC за свои, кэшбэк не начисляется??????
В смс Таса пишет "..... KUPIVLYA PostFinance....."
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gkost05
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:07
klug написав:
А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.
Stringer написав:
Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон
Дякую обом.
Цей платіж піде через СЕП, або пройде як внутрішньобанківський? Або, іншими словами, як він протарифікується?
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Квінто
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:08
gkost05 написав:
Вопрос.
При оплате доставки Новой почты через приложение Н. почты, картой WC за свои, кэшбэк не начисляется??????
В смс Таса пишет "..... KUPIVLYA PostFinance....."
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Не начисляется.
Там некошерный МСС
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curiousobro
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:17
wolt450 написав:
підняли сьогодні відсотки валютні
Монобанк теперь кормить смысл полностью пропал.
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wig
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:48
wig написав: wolt450 написав:
підняли сьогодні відсотки валютні
Монобанк теперь кормить смысл полностью пропал.
Почему-же? У каждого банка своя ниша. Монобанк хорош своим приложением и возможностью быстро и бесплатно переводить деньги между банками. Там весьма щедро наливают кредитный лимит, просто и легко отследить свою кредитную задолженность и сроки ее погашения. Прозрачный кешбек. А то, что они потихоньку приводят условия обслуживания к рыночным, так это было ожидаемо. Это же не благотворительная организация, в конце концов.
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Квінто
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:56
Квінто написав: wig написав: wolt450 написав:
підняли сьогодні відсотки валютні
Монобанк теперь кормить смысл полностью пропал.
Почему-же? У каждого банка своя ниша. Монобанк хорош своим приложением и возможностью быстро и бесплатно переводить деньги между банками. Там весьма щедро наливают кредитный лимит, просто и легко отследить свою кредитную задолженность и сроки ее погашения. Прозрачный кешбек. А то, что они потихоньку приводят условия обслуживания к рыночным, так это было ожидаемо. Это же не благотворительная организация, в конце концов.
По кредитках є кращі умови...а монокарту юзати як дебетку мона і нуна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:56
Уже известно, когда в мобильном TAS2U прикрутят бонусы, а то только MAXI светятся?
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Amid
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