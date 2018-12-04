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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:57

  Amid написав:Уже известно, когда в мобильном TAS2U прикрутят бонусы, а то только MAXI светятся?

Вчера уже появились нормально после 22:00
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58

  Amid написав:Уже известно, когда в мобильном TAS2U прикрутят бонусы, а то только MAXI светятся?

По яких картах Комси Максі бонуси прикручуються?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:11

curiousobro
В том то и дело, что рано утром сегодня были а потом пропали

Квесторе_поверніться
Как владельцу Б5 подключили, а накапливаются они только у партнёров (при этом, как я понял, не важно какой картой платить)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:11

Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:25

  Amid написав:В том то и дело, что рано утром сегодня были а потом пропали

У меня вчера днем пропали буквально на пол-часа. После этого (перезашел) появились и не исчезали больше. Сегодня с утра были (пришли бонусы за операции на выходных), есть и на текущий момент. То есть, проблема выборочная, а не массовая.
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:34

  KVV написав:Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?


Згорают все бонусы в конце каждого квартала.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:51

  curiousobro написав:
  KVV написав:Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?


Згорают все бонусы в конце каждого квартала.

Там у KVV мінус в бонусах по причині повернення товару. Тому є підозра, що він згорить
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:05

  Квінто написав:
  curiousobro написав:
  KVV написав:Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?


Згорают все бонусы в конце каждого квартала.

Там у KVV мінус в бонусах по причині повернення товару. Тому є підозра, що він згорить

А вот минус не сгорит :)
curiousobro
 
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