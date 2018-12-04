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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:57
Amid написав:
Уже известно, когда в мобильном TAS2U прикрутят бонусы, а то только MAXI светятся?
Вчера уже появились нормально после 22:00
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curiousobro
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58
Amid написав:
Уже известно, когда в мобильном TAS2U прикрутят бонусы, а то только MAXI светятся?
По яких картах Комси Максі бонуси прикручуються?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:11
curiousobro
В том то и дело, что рано утром сегодня были а потом пропали
Квесторе_поверніться
Как владельцу Б5 подключили, а накапливаются они только у партнёров (при этом, как я понял, не важно какой картой платить)
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Amid
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:11
Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?
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KVV
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:25
Amid написав:
В том то и дело, что рано утром сегодня были а потом пропали
У меня вчера днем пропали буквально на пол-часа. После этого (перезашел) появились и не исчезали больше. Сегодня с утра были (пришли бонусы за операции на выходных), есть и на текущий момент. То есть, проблема выборочная, а не массовая.
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Квінто
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:34
KVV написав:
Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?
Згорают все бонусы в конце каждого квартала.
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curiousobro
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:51
curiousobro написав: KVV написав:
Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?
Згорают все бонусы в конце каждого квартала.
Там у KVV мінус в бонусах по причині повернення товару. Тому є підозра, що він згорить
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Квінто
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:05
Квінто написав: curiousobro написав: KVV написав:
Кешбек по В5 нарахований овер 1300 згорить 31.12. чи перейде на січень 19го?
Згорают все бонусы в конце каждого квартала.
Там у KVV мінус в бонусах по причині повернення товару. Тому є підозра, що він згорить
А вот минус не сгорит
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curiousobro
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