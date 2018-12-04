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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:54
jay2004
Ощадний -Платівка - депо
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maxprofit
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:06
maxprofit написав:jay2004
Ощадний -Платівка - депо
Ощадний - Платівка, як перевести без комісса і за допомогою чого?
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jay2004
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:13
jay2004 написав: maxprofit написав:jay2004
Ощадний -Платівка - депо
Ощадний - Платівка, як перевести без комісса і за допомогою чого?
На ощадный по сэп или с любой карты через тас2ю, с ощадного на плативку в иб или тас2ю - все бесплатно
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Stringer
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:33
Фантом написав: Diman написав:
тася наливает на Б5 лимит безработным нищебродам?
Не говорите нищеброд, самозанята людина - звучит лучше. 1000 нальют.
дальше раскачается если использовать?
цель - кб при оплате через инет
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Diman
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:47
Квінто написав: klug написав:
А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.
Stringer написав:
Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон
Дякую обом.
Цей платіж піде через СЕП, або пройде як внутрішньобанківський? Або, іншими словами, як він протарифікується?
Судячи з того, як воно працює, то внутрішньобанківський (працює у неопераційний час) і комісію не бере. Киньте 100 грн і потестуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:55
klug написав: Квінто написав: klug написав:
А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.
Stringer написав:
Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон
Дякую обом.
Цей платіж піде через СЕП, або пройде як внутрішньобанківський? Або, іншими словами, як він протарифікується?
Судячи з того, як воно працює, то внутрішньобанківський (працює у неопераційний час) і комісію не бере. Киньте 100 грн і потестуйте.
Ну от я кидал с Вики на Вику по реквизитам, взяло 5грн, причем сумма комисс была указана ДО подтверждения переводаviewtopic.php?p=4516138#p4516138
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:00
clientage написав:
Ну от я кидал с Вики на Вику по реквизитам, взяло 5грн, причем сумма комисс была указана ДО подтверждения переводаviewtopic.php?p=4516138#p4516138
Бесплатно в ИБ между своими счетами или на депозиты.
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