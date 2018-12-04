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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:54

jay2004
Ощадний -Платівка - депо
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:06

  maxprofit написав:jay2004
Ощадний -Платівка - депо


Ощадний - Платівка, як перевести без комісса і за допомогою чого?
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jay2004
 
Повідомлень: 1469
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:13

  jay2004 написав:
  maxprofit написав:jay2004
Ощадний -Платівка - депо


Ощадний - Платівка, як перевести без комісса і за допомогою чого?

На ощадный по сэп или с любой карты через тас2ю, с ощадного на плативку в иб или тас2ю - все бесплатно
Stringer
 
Повідомлень: 8573
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:33

  Фантом написав:
  Diman написав:тася наливает на Б5 лимит безработным нищебродам?


Не говорите нищеброд, самозанята людина - звучит лучше. 1000 нальют.
дальше раскачается если использовать?
цель - кб при оплате через инет
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:47

  Квінто написав:
  klug написав:А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.


  Stringer написав:Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон


Дякую обом.
Цей платіж піде через СЕП, або пройде як внутрішньобанківський? Або, іншими словами, як він протарифікується?

Судячи з того, як воно працює, то внутрішньобанківський (працює у неопераційний час) і комісію не бере. Киньте 100 грн і потестуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:55

  klug написав:
  Квінто написав:
  klug написав:А саме: при погашенні вперше у розділі "Платежі" створюєте платіж за реквізитами на 2909. Після успішної оплати зможете зберегти платіж як шаблон і наступні рази оплачувати вже за шаблоном, просто змінюючи суму погашення.


  Stringer написав:Заходите в платежи, жмёте + , выбираете платёж по реквизитам, вводите все данные как по сэп и вуаля... не забудьте сохранить шаблон


Дякую обом.
Цей платіж піде через СЕП, або пройде як внутрішньобанківський? Або, іншими словами, як він протарифікується?

Судячи з того, як воно працює, то внутрішньобанківський (працює у неопераційний час) і комісію не бере. Киньте 100 грн і потестуйте.

Ну от я кидал с Вики на Вику по реквизитам, взяло 5грн, причем сумма комисс была указана ДО подтверждения перевода
viewtopic.php?p=4516138#p4516138
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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