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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:14

Б5

Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!

Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:21

  Квінто написав:
  clientage написав:Ну от я кидал с Вики на Вику по реквизитам, взяло 5грн, причем сумма комисс была указана ДО подтверждения перевода

У Вас обе Вики на одного клиента? Если нет, то комиссия объяснима.
Но вопрос остался - есть ли комиссия при переводе со своего дебетового счета на погашение кредита своей Вики посредством платежа по реквизитам на 2909?

Хм... Месье знает толк в извращениях :mrgreen:
Flamingo
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