Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!
Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:14
Б5
Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!
Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:21
Хм... Месье знает толк в извращениях
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