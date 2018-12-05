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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:14

Б5

Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!

Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:21

  Квінто написав:
  clientage написав:Ну от я кидал с Вики на Вику по реквизитам, взяло 5грн, причем сумма комисс была указана ДО подтверждения перевода

У Вас обе Вики на одного клиента? Если нет, то комиссия объяснима.
Но вопрос остался - есть ли комиссия при переводе со своего дебетового счета на погашение кредита своей Вики посредством платежа по реквизитам на 2909?

Хм... Месье знает толк в извращениях :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:41

  Vorlon написав:Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!

Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?


Добрый день, напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях.
Проверим корректность отображения информации.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43

  Alex_ki написав:У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..



Добрый день, Alex_ki.
Для проверки информации опишите, пожалуйста, ситуацию в личных сообщениях более детально.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43

  Alex_ki написав:У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..

какие~то суммы не попали в задолженность октября/ноября. Это нормально. Так бывает
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:45

Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?

Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.

В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.

Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:08

  Охотник на деньги написав:Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?

Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.

В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.

Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.

В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12.
Шановний офпред, ДЕ правда?
Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо?
Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку?
Чекаю вашої реакції!
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Разобрался, первая сумма не на 1 число, а текущая задолженность
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:30

  korovas2 написав:
  Охотник на деньги написав:Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?

Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.

В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.

Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.

В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12.
Шановний офпред, ДЕ правда?
Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо?
Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку?
Чекаю вашої реакції!



Доброго дня.
В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.
Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.
TASCOMBANK
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