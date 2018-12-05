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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:14
Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!
Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?
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Vorlon
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19
У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..
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Alex_ki
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:21
Квінто написав: clientage написав:
Ну от я кидал с Вики на Вику по реквизитам, взяло 5грн, причем сумма комисс была указана ДО подтверждения перевода
У Вас обе Вики на одного клиента? Если нет, то комиссия объяснима.
Но вопрос остался - есть ли комиссия при переводе со своего дебетового счета на погашение кредита своей Вики посредством платежа по реквизитам на 2909?
Хм... Месье знает толк в извращениях
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Flamingo
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:41
Vorlon написав:
Пришло сообщение с задолженностью по Б5 в льготном периоде 0 грн. и минимальным платежом на 100 грн. При том, что карта на 1-ое число гарантированно была в минусе!
Бред какой-то... Последний раз пополнял счёт 30 числа - может из-за этого?
Добрый день, напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях.
Проверим корректность отображения информации.
Спасибо.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43
Alex_ki написав:
У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..
Добрый день, Alex_ki.
Для проверки информации опишите, пожалуйста, ситуацию в личных сообщениях более детально.
Спасибо.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43
Alex_ki написав:
У меня на Вике кл 15к
Задолженность на 1 число 11к, в грейсе 14к. Как так..
какие~то суммы не попали в задолженность октября/ноября. Это нормально. Так бывает
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mihasik
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:45
Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?
Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.
В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.
Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
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Охотник на деньги
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:08
Охотник на деньги написав:
Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?
Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.
В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.
Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12.
Шановний офпред, ДЕ правда?
Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо?
Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку?
Чекаю вашої реакції!
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korovas2
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:10
Разобрался, первая сумма не на 1 число, а текущая задолженность
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Alex_ki
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:30
korovas2 написав: Охотник на деньги написав:
Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?
Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.
В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.
Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12.
Шановний офпред, ДЕ правда?
Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо?
Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку?
Чекаю вашої реакції!
Доброго дня.
В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.
Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.
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