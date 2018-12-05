Охотник на деньги написав:Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?
Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.
В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.
Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.
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Охотник на деньги написав:Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?
Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.
В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.
Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.
хм. Чот я помню, шо 365 списывается со своих, с дебетного счета т.е. достаточно пополнить дебетку, и грейсовать дальше до 25го
vollena71 написав:Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.
хм. Чот я помню, шо 365 списывается со своих, с дебетного счета т.е. достаточно пополнить дебетку, и грейсовать дальше до 25го
Да, 365 списались со своих с дебетового счета. Но при этом в смс сумма омп 465 (а общая в льготном 857). Тася же сумму ОПМ не корректирует, хоть в 0 загасись.
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curiousobro написав:Списание. Непонятно как работает биллинг у Таси по В5. Траты сделанные 1-го числа Тася прописала в прошлый месяц (провелись за день?), получается теперь отдавать их до 25 этого месяца.
Судя по всем признакам - биллинг запускается в последнюю ночь перед первым рабочим днем месяца.
В грейсе не учтена только одна сумма, которая до сих пор в блоке.
Как-то так
Скорее всего это у таси очередной боллиговый глюк... Я никогда не смотрю на цифры по Б5 в первый рабочий день месяца, т.к. заметил что все те несуразности биллинга о которых вы упомянули, повторяются из месяца в месяц... Устаканенные цифры обычно появляются на второй рабочий день, поэтому я пока спокоен...
Все прошло как и описали. Грейсовикам с лимитом на заметку - смотреть задолженность чуток папизже после начала месяца
Охотник на деньги написав:Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?
Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.
В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.
Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.
В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12. Шановний офпред, ДЕ правда? Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо? Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку? Чекаю вашої реакції!
Доброго дня. В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується. Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.
При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Доброго дня. В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується. Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.
При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн?
Якщо Ви не бажаєте надалі користуватися картою, то можна закривати після встановлення блоку.
vollena71 написав:Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.
Точно, так и есть, видно в TAS24. Спасибо. ... Сума заборгованості за кредитом 0.00 UAH Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді 0.00 UAH Сума нарахованих відсотків 0.00 UAH Сума нарахованих комісій 365.00 UAH Сума простроченої заборгованості за кредитом 0.00 UAH Сума прострочених відсотків 0.00 UAH Сума прострочених комісії 0.00 UAH Штрафи, пені 0.00 UAH Сума обов'язкового платежу за договором 365.00
Доброго дня. В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується. Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.
При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн?
Якщо Ви не бажаєте надалі користуватися картою, то можна закривати після встановлення блоку.
Користуватись бажаю...карта в мене ж не одна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.