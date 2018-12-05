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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2154215521562157 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 23 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 35 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 24 Всього голосів : 134 Додано: Сер 05 гру, 2018 17:10 Охотник на деньги написав: Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?



Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.



В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.



Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована. Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.

Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать. Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать. VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 1573 З нами з: 18.09.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 17:14 vollena71 написав: Охотник на деньги написав: Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?



Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.



В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.



Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована. Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.

Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать. Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.

хм. Чот я помню, шо 365 списывается со своих, с дебетного счета

т.е. достаточно пополнить дебетку, и грейсовать дальше до 25го хм. Чот я помню, шо 365 списывается со своих, с дебетного счетат.е. достаточно пополнить дебетку, и грейсовать дальше до 25го ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26635 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2120 раз. Подякували: 3067 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 17:19 clientage написав: vollena71 написав: Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать. Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.

хм. Чот я помню, шо 365 списывается со своих, с дебетного счета

т.е. достаточно пополнить дебетку, и грейсовать дальше до 25го хм. Чот я помню, шо 365 списывается со своих, с дебетного счетат.е. достаточно пополнить дебетку, и грейсовать дальше до 25го

Да, 365 списались со своих с дебетового счета. Но при этом в смс сумма омп 465 (а общая в льготном 857). Тася же сумму ОПМ не корректирует, хоть в 0 загасись. Да, 365 списались со своих с дебетового счета. Но при этом в смс сумма омп 465 (а общая в льготном 857). Тася же сумму ОПМ не корректирует, хоть в 0 загасись. VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 1573 З нами з: 18.09.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 17:24 Карамболь написав: curiousobro написав: Списание.

Непонятно как работает биллинг у Таси по В5.

Траты сделанные 1-го числа Тася прописала в прошлый месяц (провелись за день?), получается теперь отдавать их до 25 этого месяца.



Судя по всем признакам - биллинг запускается в последнюю ночь перед первым рабочим днем месяца.



В грейсе не учтена только одна сумма, которая до сих пор в блоке.



Как-то так Списание.Непонятно как работает биллинг у Таси по В5.Траты сделанные 1-го числа Тася прописала в прошлый месяц (провелись за день?), получается теперь отдавать их до 25 этого месяца.Судя по всем признакам - биллинг запускается в последнюю ночь перед первым рабочим днем месяца.В грейсе не учтена только одна сумма, которая до сих пор в блоке.Как-то так

Скорее всего это у таси очередной боллиговый глюк... Я никогда не смотрю на цифры по Б5 в первый рабочий день месяца, т.к. заметил что все те несуразности биллинга о которых вы упомянули, повторяются из месяца в месяц... Устаканенные цифры обычно появляются на второй рабочий день, поэтому я пока спокоен... Скорее всего это у таси очередной боллиговый глюк... Я никогда не смотрю на цифры по Б5 в первый рабочий день месяца, т.к. заметил что все те несуразности биллинга о которых вы упомянули, повторяются из месяца в месяц... Устаканенные цифры обычно появляются на второй рабочий день, поэтому я пока спокоен...

Все прошло как и описали.

Грейсовикам с лимитом на заметку - смотреть задолженность чуток папизже после начала месяца Все прошло как и описали.Грейсовикам с лимитом на заметку - смотреть задолженность чуток папизже после начала месяца curiousobro Повідомлень: 1484 З нами з: 21.07.17 Подякував: 30 раз. Подякували: 186 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 17:24 TASCOMBANK написав: korovas2 написав: Охотник на деньги написав: Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?



Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.



В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.



Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована. Кто-нибудь уже знает как ведёт себя карта WC при отсутствии на ней суммы в 365 гривен для внесения абонплаты на год?Ранее представитель утверждал, что сумма в 365 гривен в минус не списывается, а карта блокируется.В прошлом году на "чёрную пятницу" заказал именную карту WC, получил её 12 декабря 2017 года. Пока не решил, буду закрывать или нет, больше склоняюсь к закрытию по причине того, что увеличивается количество банков, которые предлагают варианты по cashback, останавливает только мультивалютный счёт и cashback в валюте.Так вот, на сегодняшний день на счету 0,00 гривен собственных средств и нетронутый кредитный лимит, а карта имеет статус "Активная", хотя ожидал, что карта будет заблокирована.

В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12.

Шановний офпред, ДЕ правда?

Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо?

Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку?

Чекаю вашої реакції! В мене аналогічна ситуація. Щойно прийшла смс що заборгованість по кредитному договору (а в мене ліміт рівний нулю) становить 365 грн. І радять погасити до 20.12.Шановний офпред, ДЕ правда?Правда в тому, що при невнесенні на ДЕБЕТНИЙ рахунок вікенда - карту блочить і юзати неможливо?Чи правда в тому, що при недостатності коштів на ДЕБЕТНОМУ рахунку - списують в НЕСАНКЦ (нагадаю у мене кредлім дорівнює нулю) з кредитного рахунку?Чекаю вашої реакції!





Доброго дня.

В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.

Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції. Доброго дня.В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.

При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн? При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26719 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 17:34 Квесторе_поверніться написав: TASCOMBANK написав:



Доброго дня.

В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.

Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції. Доброго дня.В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.

При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн? При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн?





Якщо Ви не бажаєте надалі користуватися картою, то можна закривати після встановлення блоку. Якщо Ви не бажаєте надалі користуватися картою, то можна закривати після встановлення блоку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2584 З нами з: 17.07.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 17:34 vollena71 написав: Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать. Согласно тарифов 365 грн абон платы включается в ОМП. Так и пришло в СМс 465грн(100 мин+365абон). У меня договор от 5 декабря, на 3е 365 грн были на дебетовом счете, списались 4го. Думаю, что Вам до 11 не будут блокировать.



Точно, так и есть, видно в TAS24. Спасибо.



...

Сума заборгованості за кредитом 0.00 UAH

Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді 0.00 UAH

Сума нарахованих відсотків 0.00 UAH

Сума нарахованих комісій 365.00 UAH

Сума простроченої заборгованості за кредитом 0.00 UAH

Сума прострочених відсотків 0.00 UAH

Сума прострочених комісії 0.00 UAH

Штрафи, пені 0.00 UAH

Сума обов'язкового платежу за договором 365.00

Точно, так и есть, видно в TAS24. Спасибо....Сума заборгованості за кредитом 0.00 UAHСума заборгованості за кредитом у пільговому періоді 0.00 UAHСума нарахованих відсотків 0.00 UAHСума нарахованих комісій 365.00 UAHСума простроченої заборгованості за кредитом 0.00 UAHСума прострочених відсотків 0.00 UAHСума прострочених комісії 0.00 UAHШтрафи, пені 0.00 UAHСума обов'язкового платежу за договором 365.00 Охотник на деньги

Повідомлень: 646 З нами з: 19.12.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 18:11 TASCOMBANK написав: Квесторе_поверніться написав: TASCOMBANK написав:



Доброго дня.

В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.

Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції. Доброго дня.В рахунок кредитного ліміту/несанкціонованого овердрафту абонплата по Вікенд карті не списується.Якщо на карті недостатньо власних коштів для списання, встановлюється автоматичне блокування рахунків на вихідні операції.

При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн? При такому статусі карту можна закривати чи слід внести 365 грн?





Якщо Ви не бажаєте надалі користуватися картою, то можна закривати після встановлення блоку. Якщо Ви не бажаєте надалі користуватися картою, то можна закривати після встановлення блоку.

Користуватись бажаю...карта в мене ж не одна. Користуватись бажаю...карта в мене ж не одна. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26719 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1355 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2154215521562157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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