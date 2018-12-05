ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:49
clientage написав: allaliu написав:
Подскажите, пожалуйста, при оплате с дебетового счета Викэнд карты,нужно ли дожидаться проводки по ней? На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт. Сумма небольшая, но хочу разобраться в этом вопросе.
овер -- милое дело у Таси
изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?74369
.. а лучше юзайте ТАС2Ю
Так покупка и была через Тас2ю.
allaliu
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:53
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:54
allaliu написав: clientage написав: allaliu написав:
Подскажите, пожалуйста, при оплате с дебетового счета Викэнд карты,нужно ли дожидаться проводки по ней? На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт. Сумма небольшая, но хочу разобраться в этом вопросе.
овер -- милое дело у Таси
изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?74369
.. а лучше юзайте ТАС2Ю
Так покупка и была через Тас2ю.
закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю
а как купить шото можно через ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:22
ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
V2
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:23
V2 написав:
ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Студенти пішли у відрив.
clientage написав:
закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю
Факт використання ТАС2Ю нічого не гарантує. Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:34
Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!
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sauvignon
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:35
klug написав:
Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Согласен. Эт железобетонно без овера будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:44
отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні
От интересные
а почему не ICQ или AOL.com ???
Или жечь - так жечь! Онли инстаграм ))) Как раз все любители пудры должны быть там уже зарегистрированы )))))
-rx-
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