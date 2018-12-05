allaliu написав:Подскажите, пожалуйста, при оплате с дебетового счета Викэнд карты,нужно ли дожидаться проводки по ней? На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт. Сумма небольшая, но хочу разобраться в этом вопросе.
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allaliu написав:Подскажите, пожалуйста, при оплате с дебетового счета Викэнд карты,нужно ли дожидаться проводки по ней? На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт. Сумма небольшая, но хочу разобраться в этом вопросе.
allaliu написав:На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт
Нарисовал для себя простое железобетонное правило: там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли. Никаких п2п (тас2ю). Лучше час-другой подождать, но твёрдо знать, что деньги уже точно провелись по счёту. Потому и кредитки (кроме Привата, А-Банка и Моно) гашу только сэпом.