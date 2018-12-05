RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2156215721582159>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:49

  clientage написав:
  allaliu написав:Подскажите, пожалуйста, при оплате с дебетового счета Викэнд карты,нужно ли дожидаться проводки по ней? На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт. Сумма небольшая, но хочу разобраться в этом вопросе.

овер -- милое дело у Таси
изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?74369
.. а лучше юзайте ТАС2Ю

Так покупка и была через Тас2ю.
allaliu
 
Повідомлень: 126
З нами з: 04.04.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:53

https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?74369
В цій таблиці тас2ю це який стовпець?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26722
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:54

  allaliu написав:
  clientage написав:
  allaliu написав:Подскажите, пожалуйста, при оплате с дебетового счета Викэнд карты,нужно ли дожидаться проводки по ней? На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт. Сумма небольшая, но хочу разобраться в этом вопросе.

овер -- милое дело у Таси
изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?74369
.. а лучше юзайте ТАС2Ю

Так покупка и была через Тас2ю.

закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю
а как купить шото можно через ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26640
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
V2
4
 
Повідомлень: 5564
З нами з: 03.07.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:23

  V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!

Студенти пішли у відрив.

  clientage написав:закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю

Факт використання ТАС2Ю нічого не гарантує. Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:34

Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!

Час відкривати усі карти!

PudraCard — продукт ТАСКОМБАНКУ й твоя рожева фешн-б'юті-помічниця, з якою ти зможеш заробляти на шопінгу та б’юті процедурах, а ще вона неймовірно стильна, як і ти

Це саме те, про що ви мріяли ці два тижні! Сьогодні ми починаємо офіційне оформлення PudraCard!

Перші 500 дівчат, які залишили свої контакти для оформлення передзамовлення, отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні

Чекайте на новини від нашої pudra girl
sauvignon
 
Повідомлень: 195
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.

Согласен. Эт железобетонно без овера будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26640
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:44

отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні

От интересные :twisted: а почему не ICQ или AOL.com ??? :mrgreen:
Или жечь - так жечь! Онли инстаграм ))) Как раз все любители пудры должны быть там уже зарегистрированы )))))
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:23

  allaliu написав:На дебетовый счёт поступили средства с карты другого банка, после этого была покупка в интернете. В итоге, по карте списан овердрафт

Нарисовал для себя простое железобетонное правило:
там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), -
СЭП онли. Никаких п2п (тас2ю).
Лучше час-другой подождать, но твёрдо знать, что деньги уже точно провелись по счёту.
Потому и кредитки (кроме Привата, А-Банка и Моно) гашу только сэпом.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 914
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22826
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5144 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 2156215721582159>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artem17412211, Google Feedfetcher, kostya77, liliya_logical, octopus, Surz, vitaliy1111, wig і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (85)
05.12.2018 23:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.