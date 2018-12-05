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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:38
В итоге, по карте списан овердрафт.
а как выглядит списание овердрафта? А то, может, и у меня он списан. Пополнил Ощадный в Тас2ю с привязанной карты другого банка, сразу перекинул на Вику и тут же сделал покупку.
Кстати, в пришедшей СМС ни слова про кэшбэк. Так всегда бывает, если частично покупка оплачена своими, а частично кредитными?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:39
Faceless написав:
V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там
у держателей только Виики (без Б5 и Платівки) бонусного счета нет по определению, ну кроме Макси
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:40
Faceless написав:
V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там
Фантастика
В мене немає.
з.і. В5 є.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:48
sauvignon написав:
Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!
Час відкривати усі карти!
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:06
V2 написав: Faceless написав:
V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там
Фантастика
В мене немає.
з.і. В5 є.
а кредитний ліміт на ній ? )
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