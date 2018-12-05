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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2157215821592160>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В итоге, по карте списан овердрафт.
а как выглядит списание овердрафта? А то, может, и у меня он списан. Пополнил Ощадный в Тас2ю с привязанной карты другого банка, сразу перекинул на Вику и тут же сделал покупку.
Кстати, в пришедшей СМС ни слова про кэшбэк. Так всегда бывает, если частично покупка оплачена своими, а частично кредитными?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:39

  Faceless написав:
V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там

у держателей только Виики (без Б5 и Платівки) бонусного счета нет по определению, ну кроме Макси
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:40

  Faceless написав:
V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там


Фантастика :shock:
В мене немає.

з.і. В5 є.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

sauvignon написав:Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!

Час відкривати усі карти!

PudraCard — продукт ТАСКОМБАНКУ й твоя рожева фешн-б'юті-помічниця, з якою ти зможеш заробляти на шопінгу та б’юті процедурах, а ще вона неймовірно стильна, як і ти

Це саме те, про що ви мріяли ці два тижні! Сьогодні ми починаємо офіційне оформлення PudraCard!

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:06

  V2 написав:
  Faceless написав:
V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Тільки но перевірив - є і там і там


Фантастика :shock:
В мене немає.

з.і. В5 є.

а кредитний ліміт на ній ? )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:40

  -VICTOR- написав:
  V2 написав:
з.і. В5 є.

а кредитний ліміт на ній ? )

Б5 по определению выпускается с обязательным минимальным лимитом 1000 грн. Об этом написано на сайте таси в вопросах и ответах по б5
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:51

Flamingo к сожалению, та информация уже не актуальна. Б5 могут выдать и без кредитного лимита (такие случаи есть), а информацию в вопросах и ответах обещали поправить.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:49

  V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!

в веб версии у меня тоже нет, а в приложении на андроид - есть
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:02

  sauvignon написав:Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!

Час відкривати усі карти!

PudraCard — продукт ТАСКОМБАНКУ й твоя рожева фешн-б'юті-помічниця, з якою ти зможеш заробляти на шопінгу та б’юті процедурах, а ще вона неймовірно стильна, як і ти

Це саме те, про що ви мріяли ці два тижні! Сьогодні ми починаємо офіційне оформлення PudraCard!

Перші 500 дівчат, які залишили свої контакти для оформлення передзамовлення, отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні

Чекайте на новини від нашої pudra girl

Тася решила хавроней пересчитать)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:17

  Hack-Stock написав:
  V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!

в веб версии у меня тоже нет, а в приложении на андроид - есть


У меня бонусный счет есть в Тас24 в веб-версии и в моб. приложении,
а в ТАС2U его нет ни в веб, ни в моб версии, зато есть бонусный счет MAXI (раньше думал, что это и есть бонусный счет от Б5, но вот выше говорят, что это другой).

Но кэшбека с*ка еще не насчитали с момента начала пользования картой ни копейки, хотя кред.лимит почти весь уже использован, операции проведены и смски с кешбеком приходили после каждой покупки! :evil:
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