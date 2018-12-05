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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:34
klug написав: V2 написав:
ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Студенти пішли у відрив.
clientage написав:
закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю
Факт використання ТАС2Ю нічого не гарантує. Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Для абонки можно и р2р закинуть. Спишут после проведения по счету. В овер не списывают.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:37
sauvignon написав:
Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!
Час відкривати усі карти!
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А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14047
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1061 раз.
- Подякували: 1165 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
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