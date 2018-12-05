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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2157215821592160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:34

  klug написав:
  V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!

Студенти пішли у відрив.

  clientage написав:закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю

Факт використання ТАС2Ю нічого не гарантує. Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Для абонки можно и р2р закинуть. Спишут после проведения по счету. В овер не списывают.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:37

  sauvignon написав:Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!

Час відкривати усі карти!

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Чекайте на новини від нашої pudra girl
А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлень: 14047
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2157215821592160
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