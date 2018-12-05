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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2157215821592160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:34

  klug написав:
  V2 написав:ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!

Студенти пішли у відрив.

  clientage написав:закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю

Факт використання ТАС2Ю нічого не гарантує. Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Для абонки можно и р2р закинуть. Спишут после проведения по счету. В овер не списывают.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:37

  sauvignon написав:Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!

Час відкривати усі карти!

PudraCard — продукт ТАСКОМБАНКУ й твоя рожева фешн-б'юті-помічниця, з якою ти зможеш заробляти на шопінгу та б’юті процедурах, а ще вона неймовірно стильна, як і ти

Це саме те, про що ви мріяли ці два тижні! Сьогодні ми починаємо офіційне оформлення PudraCard!

Перші 500 дівчат, які залишили свої контакти для оформлення передзамовлення, отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні

Чекайте на новини від нашої pudra girl
А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:04

  Ferlakur написав:Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.

С первым кэшбеком должно быть!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, как такое может быть. 29 ноября (ЧТ) я отправил СЕП с Форварда на Б5, мне в тот же день пришала СМС от ТАСа об успешном зачислении этой суммы. Но сейчас я ее вижу что она уменьшила сумму кредита в льготном периоде (который нужно погасить до 25 декабря), т.е. фактическое зачисление этого СЕПа произшло в декабре. Можно где то по выпискам увидеть реальную дату зачисления этого СЕПа? или это баг таськиного процессинга?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  -VICTOR- написав:а кредитний ліміт на ній ? )


Ліміт є, бонусного рахунку немає.

ТАСя, чому чудиш?!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:35

  Vorlon написав:
  Ferlakur написав:Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.

С первым кэшбеком должно быть!

В конце месяца то есть?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:40

  Boundless написав:Подскажите, как такое может быть. 29 ноября (ЧТ) я отправил СЕП с Форварда на Б5, мне в тот же день пришала СМС от ТАСа об успешном зачислении этой суммы. Но сейчас я ее вижу что она уменьшила сумму кредита в льготном периоде (который нужно погасить до 25 декабря), т.е. фактическое зачисление этого СЕПа произшло в декабре. Можно где то по выпискам увидеть реальную дату зачисления этого СЕПа? или это баг таськиного процессинга?

Ну так в чем проблема? Вам нужно до 25 декабря погасить задолженность ноября. В ноябре вы отправили сумму, которая уменьшила задолженность ноября. С чего вы решили, что зачисление прошло в декабре?
Реальная дата зачисления в реальных выписках.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:09

  Ferlakur написав:Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.

В день активации карты.
Активация 03.12. в 10:08, бонус пришел 03.12. в 13.00.
Лимита нет до сих пор.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чёт лимиты не меняются по картам. Меняю через тас24, приходит смс, подтверджаю, пишет "направлено в обробку", через некоторое время захожу- старые цифры. Как долго они обрабатывают?
Ferlakur
 
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