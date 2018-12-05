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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:34
klug написав: V2 написав:
ТАСя чудить далі - бонусного рахунку немає ні в тас24, ні в тас2!
Студенти пішли у відрив.
clientage написав:
закидывайте гроши на Виику через ТАС2Ю
Факт використання ТАС2Ю нічого не гарантує. Закидувати на Віку треба: або СЕПом, або з Ощадного, або готівкою по номеру рахунку, от тоді не буде овера.
Для абонки можно и р2р закинуть. Спишут после проведения по счету. В овер не списывают.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:37
sauvignon написав:
Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!
Час відкривати усі карти!
PudraCard — продукт ТАСКОМБАНКУ й твоя рожева фешн-б'юті-помічниця, з якою ти зможеш заробляти на шопінгу та б’юті процедурах, а ще вона неймовірно стильна, як і ти
Це саме те, про що ви мріяли ці два тижні! Сьогодні ми починаємо офіційне оформлення PudraCard!
Перші 500 дівчат, які залишили свої контакти для оформлення передзамовлення, отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні
Чекайте на новини від нашої pudra girl
А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:53
Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:04
Ferlakur написав:
Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
С первым кэшбеком должно быть!
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Vorlon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:18
Подскажите, как такое может быть. 29 ноября (ЧТ) я отправил СЕП с Форварда на Б5, мне в тот же день пришала СМС от ТАСа об успешном зачислении этой суммы. Но сейчас я ее вижу что она уменьшила сумму кредита в льготном периоде (который нужно погасить до 25 декабря), т.е. фактическое зачисление этого СЕПа произшло в декабре. Можно где то по выпискам увидеть реальную дату зачисления этого СЕПа? или это баг таськиного процессинга?
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:28
-VICTOR- написав:
а кредитний ліміт на ній ? )
Ліміт є, бонусного рахунку немає.
ТАСя, чому чудиш?!!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:35
Vorlon написав: Ferlakur написав:
Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
С первым кэшбеком должно быть!
В конце месяца то есть?
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Ferlakur
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:40
Boundless написав:
Подскажите, как такое может быть. 29 ноября (ЧТ) я отправил СЕП с Форварда на Б5, мне в тот же день пришала СМС от ТАСа об успешном зачислении этой суммы. Но сейчас я ее вижу что она уменьшила сумму кредита в льготном периоде (который нужно погасить до 25 декабря), т.е. фактическое зачисление этого СЕПа произшло в декабре. Можно где то по выпискам увидеть реальную дату зачисления этого СЕПа? или это баг таськиного процессинга?
Ну так в чем проблема? Вам нужно до 25 декабря погасить задолженность ноября. В ноябре вы отправили сумму, которая уменьшила задолженность ноября. С чего вы решили, что зачисление прошло в декабре?
Реальная дата зачисления в реальных выписках.
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Stringer
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:09
Ferlakur написав:
Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
В день активации карты.
Активация 03.12. в 10:08, бонус пришел 03.12. в 13.00.
Лимита нет до сих пор.
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dengon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:22
Чёт лимиты не меняются по картам. Меняю через тас24, приходит смс, подтверджаю, пишет "направлено в обробку", через некоторое время захожу- старые цифры. Как долго они обрабатывают?
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Ferlakur
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