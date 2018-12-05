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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2158215921602161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Через TAS2U міняють миттєво.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:05

  dengon написав:
  Ferlakur написав:Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.

В день активации карты.
Активация 03.12. в 10:08, бонус пришел 03.12. в 13.00.
Лимита нет до сих пор.

А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?

Насчет лимита попробуйте пнуть своего менеджера в отделении, пусть посмотрит в каком состоянии задача в ихней системе, может она еще в работе.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коли вже буде виписка по Вікенду в ТАС24?
Кочевник
 
Повідомлень: 591
З нами з: 16.02.17
Подякував: 100 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:20

  Ferlakur написав:А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?

Да, на дебетный Вики.
dengon
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Повідомлень: 134
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  #<1 ... 2158215921602161
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