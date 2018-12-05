|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:28
Через TAS2U міняють миттєво.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:05
dengon написав: Ferlakur написав:
Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
В день активации карты.
Активация 03.12. в 10:08, бонус пришел 03.12. в 13.00.
Лимита нет до сих пор.
А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?
Насчет лимита попробуйте пнуть своего менеджера в отделении, пусть посмотрит в каком состоянии задача в ихней системе, может она еще в работе.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2832
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:14
Коли вже буде виписка по Вікенду в ТАС24?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:20
Ferlakur написав:
А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?
Да, на дебетный Вики.
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, Bambula
, BBC
, Ferlakur
, IDAN
, kostya77
, malser
, Russian
, Stringer
, Surz
, Кочевник
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|