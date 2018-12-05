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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:28
Через TAS2U міняють миттєво.
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Кочевник
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:05
dengon написав: Ferlakur написав:
Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.
В день активации карты.
Активация 03.12. в 10:08, бонус пришел 03.12. в 13.00.
Лимита нет до сих пор.
А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?
Насчет лимита попробуйте пнуть своего менеджера в отделении, пусть посмотрит в каком состоянии задача в ихней системе, может она еще в работе.
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Ferlakur
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:14
Коли вже буде виписка по Вікенду в ТАС24?
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Кочевник
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:20
Ferlakur написав:
А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?
Да, на дебетный Вики.
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dengon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:19
mustbe написав:
там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли.
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?
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MASolomko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:22
MASolomko написав: mustbe написав:
там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли.
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?
Быстро. В течение 15..30мин уходит из Коко, и через 30..40мин появляется у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:25
clientage написав: MASolomko написав: mustbe написав:
там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли.
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?
Быстро. В течение 15..30мин уходит из Коко, и через 30..40мин появляется у Таси
Вы шлете на 2620 или 2909?
.......
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Boundless
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:27
Boundless написав: clientage написав: MASolomko написав:
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?
Быстро. В течение 15..30мин уходит из Коко, и через 30..40мин появляется у Таси
Вы шлете на 2620 или 2909?
Если на кредитную Виику, то 2909
Но я и на дебитный шлю тоже, иногда
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:30
Другими словами за часик деньга должна быть
Видимо покупки придется планировать заранее, чтобы оплачивать с WC собственными средствами.
ps В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...
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MASolomko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:48
BBC написав: sauvignon написав:
Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!
Час відкривати усі карти!
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А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?
Думаю, с любой ориентацией можно будет оформить Пудру. Но, где тарифы? Что там вкусного?
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wig
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