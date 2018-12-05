RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2159216021612162>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Через TAS2U міняють миттєво.
Кочевник
 
Повідомлень: 591
З нами з: 16.02.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:05

  dengon написав:
  Ferlakur написав:Кто заполнял форму на сайте для получения Weekend, когда вам пришел велкам-бонус 25 грн? Сразу после активации карты, или после установки кред.лимита? Я свою получил позавчера, лимит дали вчера, бонуса до сих пор нет.

В день активации карты.
Активация 03.12. в 10:08, бонус пришел 03.12. в 13.00.
Лимита нет до сих пор.

А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?

Насчет лимита попробуйте пнуть своего менеджера в отделении, пусть посмотрит в каком состоянии задача в ихней системе, может она еще в работе.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 14.10.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коли вже буде виписка по Вікенду в ТАС24?
Кочевник
 
Повідомлень: 591
З нами з: 16.02.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:20

  Ferlakur написав:А на какой счет оно пришло? На дебетный Вики?

Да, на дебетный Вики.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mustbe написав:там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли.
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:22

  MASolomko написав:
  mustbe написав:там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли.
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?

Быстро. В течение 15..30мин уходит из Коко, и через 30..40мин появляется у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26644
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  MASolomko написав:
  mustbe написав:там, где важна дата проводки операции пополнения (а в тасе она важна везде), - СЭП онли.
Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?

Быстро. В течение 15..30мин уходит из Коко, и через 30..40мин появляется у Таси

Вы шлете на 2620 или 2909?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:27

  Boundless написав:
clientage написав:
  MASolomko написав:Как быстро СЭП из Коко начисляется на Вику, чтобы деньгами на WC можно было использовать их?

Быстро. В течение 15..30мин уходит из Коко, и через 30..40мин появляется у Таси

Вы шлете на 2620 или 2909?

Если на кредитную Виику, то 2909
Но я и на дебитный шлю тоже, иногда :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26644
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Другими словами за часик деньга должна быть :D

Видимо покупки придется планировать заранее, чтобы оплачивать с WC собственными средствами.

ps В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:48

  BBC написав:
  sauvignon написав:Те, кто часто пользуются ТАСовскими ПТКС, должны были уже обратить внимание.
Ну а я пока оставлю это здесь:
УРААА! Дочекалися!

Час відкривати усі карти!

PudraCard — продукт ТАСКОМБАНКУ й твоя рожева фешн-б'юті-помічниця, з якою ти зможеш заробляти на шопінгу та б’юті процедурах, а ще вона неймовірно стильна, як і ти

Це саме те, про що ви мріяли ці два тижні! Сьогодні ми починаємо офіційне оформлення PudraCard!

Перші 500 дівчат, які залишили свої контакти для оформлення передзамовлення, отримають від нас ексклюзивне повідомлення з усіма деталями на Viber вже сьогодні

Чекайте на новини від нашої pudra girl
А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?

Думаю, с любой ориентацией можно будет оформить Пудру. Но, где тарифы? Что там вкусного?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2159216021612162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, kostya77, Koticoff, Stringer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (97)
06.12.2018 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.