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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:59
wig написав: BBC написав:
А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?
Думаю, с любой ориентацией можно будет оформить Пудру. Но, где тарифы? Что там вкусного?
Ну так указано же самое вкусное - расцветка
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:01
MASolomko написав:
В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...
Вы правы, лучшего и не придумать (я уже с понедельника думаю над этим и куда её засунуть теперь).Собственно Б5 ещё не получил на руки так как безымянку мгновенно не удалось открыть
,но в смс уже прислали утром в понедельник "на карту №... уже одобрен лимит 1 тык".Собственно в договоре заявлено 10, и изначально я собирался свинорылить на комунале ,успевал в последнем вагоне и планировал на 3 квартиры на пол года примерно вперёд заплатить. А теперь что?Заплатил,пополнил,заплатил,пополнил,заплатил,пополнил .Так это же ананизьм получится, так и времени до конца года может не хватить.Мало того они ещё и глумятся, прислали ещё смс "теперь наслаждайтесь 55 дней,кешбек,лимит".
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Дядя Дима
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:20
Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?
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Ferlakur
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22
Ferlakur написав:
Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?
Обычно - факт
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:32
Stringer написав: Ferlakur написав:
Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?
Обычно - факт
Получается, оно мгновенно проводится, ибо тут же не отходя от терминала, пришло две смсмки ("зарахування" и "поповнення"), и в моб приложениях тас24 и тас2ю всё писалось кириллицей.
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Ferlakur
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:34
Дядя Дима написав: MASolomko написав:
В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...
Вы правы, лучшего и не придумать (я уже с понедельника думаю над этим и куда её засунуть теперь).Собственно Б5 ещё не получил на руки так как безымянку мгновенно не удалось открыть
,но в смс уже прислали утром в понедельник "на карту №... уже одобрен лимит 1 тык".Собственно в договоре заявлено 10, и изначально я собирался свинорылить на комунале ,успевал в последнем вагоне и планировал на 3 квартиры на пол года примерно вперёд заплатить. А теперь что?Заплатил,пополнил,заплатил,пополнил,заплатил,пополнил .Так это же ананизьм получится, так и времени до конца года может не хватить.Мало того они ещё и глумятся, прислали ещё смс "теперь наслаждайтесь 55 дней,кешбек,лимит".
Это жесткий троллинг!)
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guntherhouse777
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