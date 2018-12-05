Додано: Чет 06 гру, 2018 13:01

MASolomko написав:

В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима... В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...

Вы правы, лучшего и не придумать (я уже с понедельника думаю над этим и куда её засунуть теперь).Собственно Б5 ещё не получил на руки так как безымянку мгновенно не удалось открыть,но в смс уже прислали утром в понедельник "на карту №... уже одобрен лимит 1 тык".Собственно в договоре заявлено 10, и изначально я собирался свинорылить на комунале ,успевал в последнем вагоне и планировал на 3 квартиры на пол года примерно вперёд заплатить. А теперь что?Заплатил,пополнил,заплатил,пополнил,заплатил,пополнил .Так это же ананизьм получится, так и времени до конца года может не хватить.Мало того они ещё и глумятся, прислали ещё смс "теперь наслаждайтесь 55 дней,кешбек,лимит".