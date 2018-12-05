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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2160216121622163>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:59

  wig написав:
  BBC написав:А як же гендерна рівність й заборона сегрегації за статтю. Чому ТАС порушуєє закон?

Думаю, с любой ориентацией можно будет оформить Пудру. Но, где тарифы? Что там вкусного?

Ну так указано же самое вкусное - расцветка
РОЖЕВА :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:01

  MASolomko написав:
В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...
Вы правы, лучшего и не придумать (я уже с понедельника думаю над этим и куда её засунуть теперь).Собственно Б5 ещё не получил на руки так как безымянку мгновенно не удалось открыть :?: ,но в смс уже прислали утром в понедельник "на карту №... уже одобрен лимит 1 тык".Собственно в договоре заявлено 10, и изначально я собирался свинорылить на комунале ,успевал в последнем вагоне и планировал на 3 квартиры на пол года примерно вперёд заплатить. А теперь что?Заплатил,пополнил,заплатил,пополнил,заплатил,пополнил .Так это же ананизьм получится, так и времени до конца года может не хватить.Мало того они ещё и глумятся, прислали ещё смс "теперь наслаждайтесь 55 дней,кешбек,лимит".
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22

  Ferlakur написав:Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?

Обычно - факт
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:32

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?

Обычно - факт

Получается, оно мгновенно проводится, ибо тут же не отходя от терминала, пришло две смсмки ("зарахування" и "поповнення"), и в моб приложениях тас24 и тас2ю всё писалось кириллицей.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:34

  Дядя Дима написав:
  MASolomko написав:
В карточку надо магнитик надо было встроить, чтобы на холодильник прикрепить. От неё куда пользы было при отсутствии кредлима...
Вы правы, лучшего и не придумать (я уже с понедельника думаю над этим и куда её засунуть теперь).Собственно Б5 ещё не получил на руки так как безымянку мгновенно не удалось открыть :?: ,но в смс уже прислали утром в понедельник "на карту №... уже одобрен лимит 1 тык".Собственно в договоре заявлено 10, и изначально я собирался свинорылить на комунале ,успевал в последнем вагоне и планировал на 3 квартиры на пол года примерно вперёд заплатить. А теперь что?Заплатил,пополнил,заплатил,пополнил,заплатил,пополнил .Так это же ананизьм получится, так и времени до конца года может не хватить.Мало того они ещё и глумятся, прислали ещё смс "теперь наслаждайтесь 55 дней,кешбек,лимит".

Это жесткий троллинг!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:40

  Ferlakur написав:
  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?

Обычно - факт

Получается, оно мгновенно проводится, ибо тут же не отходя от терминала, пришло две смсмки ("зарахування" и "поповнення"), и в моб приложениях тас24 и тас2ю всё писалось кириллицей.

Про выписки в приложениях не знаю - надо смотреть в иб тас24
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:43

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:
  Stringer написав:Обычно - факт

Получается, оно мгновенно проводится, ибо тут же не отходя от терминала, пришло две смсмки ("зарахування" и "поповнення"), и в моб приложениях тас24 и тас2ю всё писалось кириллицей.

Про выписки в приложениях не знаю - надо смотреть в иб тас24

В иб посмотрел уже добравшись до компа, тоже кириллицо.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:06

  Кащей написав:
В итоге, по карте списан овердрафт.
а как выглядит списание овердрафта? А то, может, и у меня он списан. Пополнил Ощадный в Тас2ю с привязанной карты другого банка, сразу перекинул на Вику и тут же сделал покупку.
Кстати, в пришедшей СМС ни слова про кэшбэк. Так всегда бывает, если частично покупка оплачена своими, а частично кредитными?

А зачем позволять списывать со своих,если они лежат на дебетном, можно же всегда держать необходимую сумму в кредитных деньгах?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:08

  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?

Обычно - факт

Гм... а вот на горячей говорят - фактично не проведено поки що по рахунку :!:
Зашибись развлечение, ходишь, как по минному полю :mrgreen:
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 06 гру, 2018 14:24, всього редагувалось 2 разів.
Ferlakur
 
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