Кащей написав:а как выглядит списание овердрафта?В итоге, по карте списан овердрафт.
Вот так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вот так
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Похожий вопрос уже задавался, точного ответа не увидел.
Подскажите. На WC кредит.лим 1500, свои 1000 гр. При оплате в выходные одним чеком на сумму 2500 как будет начислен кэшбэк.
3% от 1500 + 1% от 1000?????? Или по другому.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:59
Именно так. Даже если сумма покупки будет меньше (например 2000), то сначала снимет с кредитных (кешбек 3% от 1500), а потом с дебетового (кешбек 1% с 500 грн).
То есть, на дебетовом есть смысл держать запас на случай покупок, превышающих кредитный лимит.
Проверено на своих покупках
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