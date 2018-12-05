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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кащей написав:
В итоге, по карте списан овердрафт.
а как выглядит списание овердрафта?


Вот так Зображення
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Похожий вопрос уже задавался, точного ответа не увидел.
Подскажите. На WC кредит.лим 1500, свои 1000 гр. При оплате в выходные одним чеком на сумму 2500 как будет начислен кэшбэк.
3% от 1500 + 1% от 1000?????? Или по другому.

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:59

  gkost05 написав:3% от 1500 + 1% от 1000??????

Именно так. Даже если сумма покупки будет меньше (например 2000), то сначала снимет с кредитных (кешбек 3% от 1500), а потом с дебетового (кешбек 1% с 500 грн).
То есть, на дебетовом есть смысл держать запас на случай покупок, превышающих кредитный лимит.
Проверено на своих покупках
Квінто
 
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