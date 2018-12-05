Кащей написав:а как выглядит списание овердрафта?В итоге, по карте списан овердрафт.
Вот так
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вот так
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Похожий вопрос уже задавался, точного ответа не увидел.
Подскажите. На WC кредит.лим 1500, свои 1000 гр. При оплате в выходные одним чеком на сумму 2500 как будет начислен кэшбэк.
3% от 1500 + 1% от 1000?????? Или по другому.
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:59
Именно так. Даже если сумма покупки будет меньше (например 2000), то сначала снимет с кредитных (кешбек 3% от 1500), а потом с дебетового (кешбек 1% с 500 грн).
То есть, на дебетовом есть смысл держать запас на случай покупок, превышающих кредитный лимит.
Проверено на своих покупках
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Имеется Б5 с кредитным лимитом 1000 грн. Лимит был практически весь использован (без трех с копейками грн), частично в этом месяце, частично в прошлом. Сегодня внесено через ПТКС 1000 грн.
Вопрос: после проведения поплнения 1000 грн по счету, в ИБ тас24 в деталях кредита "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" и "Сума обов'язкового платежу за договором" должны обнулиться или нет?
"Сума заборгованості за кредитом" обнулилась, в выписке по кредиту последняя операция 06.12.2018 00:00:00 Погашення за основним боргом +1000 UAH.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:17
"Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" обнулится завтра
"Сума обов'язкового платежу за договором" останется без изменений до 1-2 числа следующего месяца
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:19
Согласно регламента- Поточного робочого дня
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:23
Это да, но получается, что кириллица в выписках - не показатель.
А если в выписке по кредиту появилось:
06.12.2018 00:00:00 Погашення за основним боргом +1000 UAH,
значит погашение проведено?
Вроде все предыдущие операции в этой выписке расположены именно в том порядке, в котором были проведены.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:38
Кириллица в выписке веб ТАС24 - показатель, в ТАС2Ю и моб ТАС24 - нет
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
|